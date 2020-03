WRC, Rali do México: Thierry Neuville é o primeiro líder

Após as duas super especiais de Guanajuato, Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) lideram o Rali do México com 1.1s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) oito décimos mais atrás.

Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) é quarto na frente de Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC) com Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) e Gus Greensmith/ElliottEdmondson (Ford Fiesta WRC) logo a seguir.

Foram às dezenas de milhar os apaixonados adeptos que encheram as ruas coloridas e históricas de Guanajuato para ver o belga abrir uma pequena vantagem de 1,1 segundos sobre a líder do Mundial de Ralis, Elfyn Evans, após um duplo no teste de 1,12 km.

As estradas pavimentadas por túneis de mineração de prata escorregadios não deixaram margem para erros, mas não houve problemas para ninguém: “Eu gosto deste troço e sempre fui rápido aqui. Sei que cada décimo vai contar este fim-de-semana, por isso tento forçar logo desde o primeiro quilómetro”, disse Neuville à WRC TV.