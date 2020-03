WRC, Rali do México: Terceiro Hyundai com ‘pé frio’

As coisas não correram nada bem a Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC), neste Rali do México. A dupla vinha com bom ritmo, que ganharam no Rali Serras de Fafe e Felgueiras, mas o azar bateu-lhes à porta. Na PE3, El Chocolate, com 31.45 Km: “soltou-se um tubo do radiador, e tivemos que parar para recolocá-lo”. Com isso perderam quase cinco minutos e meio e logicamente muitas das hipóteses de fazer um bom resultado.

O terceiro piloto da Hyundai parece estar ‘embruxado’, já que depois de Sébastien Loeb no Monte Carlo ter sido apenas sexto, quando tinha capacidades de fazer muito melhor, Craig Breen foi sétimo na Suécia e agora Dani Sordo perde 5m24s logo na primeira PE a ‘sério’ da prova…