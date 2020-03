WRC, Rali do México, SS15: Tänak já está a 6.6s de Suninen. Ogier confortável em 1º

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) venceram a última especial da manhã do terceiro dia de Rali do México. A dupla campeã do mundo fez um tempo de 12:25.7s, ficando na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) por 2.7s.

Terceiro tempo mais rápido para o líder do rali, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) ,que nesta especial tiveram mais cuidado e não estiveram tanto ao ataque, de acordo com o francês na entrevista no final da especial.

Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) foram os quartos mais rápidos nesta especial, tendo perdido tempo na sua luta pelo segundo lugar da geral, admitindo no final da especial que “podiam ter feito melhor”.

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) ficaram com o quinto tempo mais rápido na especial, depois de no fim da especial terem cometido um erro. A dupla gastou mais 9.8s do que os vencedores da especial.

Na geral, Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) aumentaram mais um pouco a diferença para o segundo classificado. Esta diferença é agora de 28.3s.

Na segunda posição, Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) perderam tempo para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC). A dupla finlandesa à entrada desta especial tinha uma vantagem de 13.4s, mas agora Tanak/Jarveoja já só estão a 6.6s. A dupla do Hyundai claramente a beneficiar da posição na estrada, com Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) agora a sair na frente dos campeões mundiais.

Mais atrás, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) perderam mais tempo para o último lugar do pódio. A dupla da Toyota está agora a 9.4s de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC).

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) são agora o segundo carro a ir para a estrada. Assim sendo, o jovem finlandês admite que esta posição não lhe permite lutar por posições mais à frente, mas que agora está a ganhar ritmo e a aprender o rali e o Toyota Yaris WRC.

