WRC, Rali do México, Sébastien Ogier: “Veremos se ainda tenho o segredo mágico para ganhar” | AutoSport

Sébastien Ogier está de regresso, depois do seu triunfo em Monte Carlo. Já venceu seis vezes no México e nesta prova está bem posicionado para voltar a vencer: “Não creio que haja algo de super específico em vencer este evento. Obviamente, a principal diferença é a altitude e o facto de termos menos potência. Ser o primeiro na estrada não é agradável, mas não é tão difícil como um rali normal quando se tem a potência máxima. Na verdade, quando se tem a máxima aderência, não se pode utilizá-la.

Basicamente, não é tão mau como na Sardenha, por exemplo. É possível ganhar desde o início na estrada (ndr, tal como ele próprio, Sébastien Ogier, fez em 2020).

É, claro, um desafio difícil para nós e a mesma preparação, mas a simulação de altitude nunca é realmente a mesma coisa. Falta sempre a temperatura na Europa para simular aqui. Não existe um verdadeiro segredo. Parece sempre agradável mas no final do dia é bastante dura e quente e o impacto nunca é bom. É importante cuidar do carro o máximo que puder. Veremos se ainda tenho este segredo mágico para ganhar”, disse Ogier,