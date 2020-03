WRC, Rali do México: Sébastien Ogier começou melhor

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) chegaram ao

final da primeira manhã de Rali do México com um avanço de 9.7s para Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC), com Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) em terceiro a 10.3s.

O piloto do Yaris chegou à liderança depois de realizar o melhor crono nos 17.24km Ortega, aproveitando bem o toque do Hyundai i20 WRC de Ott Tanak: “Até agora, tudo bem, não é um rali fácil, há muita pedra na estrada a aderência também não é a melhor, mas nesse aspeto podemos fazer algo com a afinação”

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) lideraram o rali na sua fase inicial, saindo dos 31.45 Km de El Chocolate 10.6s na frente de Suninen, mas voltou a não ter sorte quando bateu com a traseira do Hyundai numa pedra e danificou a suspensão. O estónio, terminou a manhã a 38.6s da frente, em sétimo.

Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) são terceiros, foi prejudicado pela ordem na estrada, mas ainda assim terminou a manhã apenas a 10.3s da frente. Recuperável. Também o belga se queixou da fraca aderência.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) são quartos a 16.6s, e o finlandês acha que podem andar melhor.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) terminaram a manhã em quinto, e sendo eles a abrir a estrada é uma posição natural, já que cederam apenas 19.1s.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) terminaram a manhã em sexton a 31.4s da frente. O finalndês já tinha avisado que este seria um rali complicado para ele, e na verdade, nos troços ‘normais’ nunca fez melhor que sexto, até porque furou.

Gus Greensmith/ElliottEdmondson (Ford Fiesta WRC) são oitavos a 41.8s da frente e Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC) não tiveram sorte, já que tiveram de parar na PE3 para recolocar um tubo do radiador que se tinha solto.

Pontus Tidemand lidera o WRC 2 com 23.4s de avanço para Nikolay Gryazin, enquanto Ole Christian Veiby teve problemas de travões no seu i20 R5. O jovem boliviano Marco Bulacia Wilkinson lidera o WRC 3.

