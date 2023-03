WRC, Rali do México: Poucos (inscritos) mas bons, Sébastien Ogier de regresso | AutoSport

O Mundial de Ralis está de regresso com o Rali do México, uma prova que regressa ao WRC pela primeira vez desde 2020, tendo na altura a prova sido encurtada devido ao ‘rebentamento‘ da pandemia na Europa.

É a primeira prova em pisos de terra do ano, há apenas 32 inscritos – no México já é costume haver poucos – 10 Rally1, 9 WRC2 e 1 WRC3.

Desta vez cabe a Ott Tanak a ‘honra’ de abrir a estrada, já que depois do triunfo na Suécia, lidera o campeonato, a seu lado, na M-Sport/Ford, Pierre-Louis Loubet e Jourdan Serderidis.

Na Toyota, Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta e Sébastien Ogier pilotam os GR Yaris Rally1.

A Hyundai terá ao volante dos i20 N Rally1s, Thierry Neuville, Esapekka Lappi e Dani Sordo, que faz a sua primeira prova desde Monte Carlo.

No WRC2, luta entre os três ‘despromovidos’ dos Rally1: Oliver Solberg, Gus Greensmith e Adrien Fourmaux. Greensmith estreia-se no WRC em 2023, mas há mais candidatos: O campeão em título do WRC2, Emil Lindholm estria-se no México, com Kajetan Kajetanowicz, a iniciar a sua época no WRC2. Nikolay Gryazin e Martin Prokop também lutam pelas melhores posições.