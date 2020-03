Na sequência do incêndio no Ford Fiesta WRC de Esapekka Lappi, os organizadores do rali tomaram a decisão de cancelar tanto a PES8 (Ortega 2) como a PE9 (Las Minas 2), com os carros a serem reencaminhados para a PE10, mas pouco depois surgiu a decisão de reintegrar o troço de Las Minas 2. A hora estimada de início será 00h10. Tudo se deveu ao facto dos meios de segurança terem sido deslocalizados.