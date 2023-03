WRC, Rali do México, PE5: Boa luta de Esapekka Lappi e Sébastien Ogier | AutoSport

No final da manhã do primeiro dia completo do Rali do México, Ott Tänak/Martin Järveoja atrasaram-se muito com problemas no Ford Puma Rally1, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) sairam de estrada e caíram num barranco ficando vários metros abaixo do nível da estrada, sendo que na frente Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) e Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) rodam muito juntos com vantagem de 1.4s para o finlandês da Hyundai.

Num troço marcado pelo acidente de Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) que saíram de estrada ao Km 8,4 km depois do piloto perder o controlo do seu carro, deslizando na estrada até um barranco com alguns metros de altura, caindo no ‘buraco’. Ninguém se aleijou, mas o dia terminou para eles.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) venceram mais uma especial, bateram Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) por 0.6s e com isso lideram o rali com 1.4s de avanço para a dupla francesa.

Para Lappi: “Tenho de estar satisfeito com isto. O Seb já ganhou este rali tantas vezes e estamos a conseguir igualar o seu ritmo, pelo que tenho de estar muito satisfeito com isso. A condução nunca é perfeita e houve alguns locais onde perdi alguns décimos aqui e ali. Há espaço para melhorias, por isso vamos tentar fazer isso à tarde”.

Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) estão bem na luta, a ordem na estrada ajuda mas estão a andar o que se esperava: “quinto lugar na estrada esta manhã e é muito melhor do que ser o primeiro! A única coisa é que, por vezes, com as rochas, é preciso ter cuidado. Estou apenas a concentrar-me numa condução limpa”.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) são terceiros, 0.6s na frente de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), numa boa luta Toyota/Hyundai, pelo terceiro lugar, tal e qual está a suceder pela liderança: “Foi muito bom. A última parte da descida foi particularmente escorregadia, com algum cascalho solto no topo, mas foi bom”, disse Evans.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ganharam nesta especial uma posição a Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1): “Não foi uma boa manhã para nós. A condução foi muito boa, mas fomos apanhados por uma grande lomba na estrada que não estava lá nos reconhecimentos e com isso perdemos o sistema híbrido, por isso tivemos dificuldades em todas as subidas”.

Já para Rovanpera: “este troço foi um pouco melhor. Há muita limpeza para nós e eu acertei em alguma coisa e perdemos o sistema híbrido no troço”.

Quanto a Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) resumem-se a rodar e tentar chegar à assistência onde terão de substituir o turbocompressor: “Não há nada que eu possa fazer aqui”.

FOTOS @World/André Lavadinho

Tempos Online – CLIQUE AQUI