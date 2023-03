WRC, Rali do México, PE21: Fourmaux parado, Tanak no top 10 | AutoSport

Depois de passarem sem problemas a especial mais longa do rali , Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) estão cada vez mais perto de vencer o Rali do México.

Na luta pelo segundo lugar, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) reagiram aos ataques de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) e ganharam-lhes 1.7s pelo que a margem entre ambos subiu de novo para 5.8s, o que não sendo decisivo é mais do que quando começou o dia, o que é um bom sinal para Evans.

De resto todos a esperar pela PowerStage sendo que no WRC2 houve mudanças que impactam também no WRC: Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2) pararam na especial, o que significa que Gus Greensmith/Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) tem agora um avanço de 34.6s para Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2), que pressionavam o francês e já estão no segundo lugar.

Com isso, Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) subiu ao 10º lugar da geral, mas dado que teve problemas com um amortecedor, perdeu 46.5s na especial e não conseguiu ganhar mais uma posição, a Kajetan Kajetanowicz/Maciej Szczepaniak (Škoda Fabia Rally2 evo) que dista agora 37.3s.

Tempos Online – CLIQUE AQUI