WRC, Rali do México, PE18: Ott Tanak passa para o 2º lugar

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) foram terceiros na última especial ‘grande’ do Rali do México e vão para as derradeiras três super especiais com 27.4s de avanço para Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC), que ao vencerem mais uma especial, são agora segundos classificados na frente de Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC), com 6.3s a separá-los.



Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC) são quartos a 35.5s de Suninen, com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) na frente de Gus Greensmith/ElliottEdmondson (Ford Fiesta WRC). Restam agora as três super especiais, pouco mais de cinco quilómetros, pelo que a Ogier basta apenas não meter a roda fora do sítio para vencer pela primeira vez com a Toyota. Caso se confirme a vitória da equipa finlandesa-japonesa, o ‘resultado’ passa a Toyota, 2, Hyundai, 1.

