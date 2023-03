WRC, Rali do México, PE17: Sébastien Ogier começa a gerir | AutoSport

A cartilha de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) é sempre a mesma: depois de ter ficado com 27.3s de avanço após o abandono de Esapekka Lappi, o francês atacou forte no troço mais extenso da tarde, ganhou 8.3s aos seus adversários mais diretos, Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), colocou a margem em 32.4s, e nesta especial, antes das duas super especiais que encerram o dia, entrou em modo gestão. Perdeu 3.1s, e com um avanço acima dos trinta segundos, muito dificilmente perde o rali.

Contudo, a luta pelo segundo lugar está ao rubro, já que Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram mais um troço, bateram Evans por 2.6s e colocaram a margem entre ambos em 5.9s, o que tendo em conta o que falta deixa completamente em aberto a luta para amanhã. Daí para a frente, tudo resolvido, ficam todos à espera da Power Stage.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) são quartos têm 41.9s de avanço para Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1).

No WRC2, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2), ganharam mais 0.5s a Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2), com a diferença entre ambos a passar para 19.3s. Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2) já a 39.3s.

TEMPOS ONLINE – CLIQUE AQUI