WRC, Rali do México, PE16: Ott Tanak mais perto do segundo lugar

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) passaram incólumes a primeira especial da tarde decisiva do Rali do México, a serem segundos no troço atrás de Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC).

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC), ficaram logo atrás, com Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC).



Desta forma, na frente da classificação, Ogier tem agora 30.3s de avanço para Suninen, que por sua vez tem Tanak já a seis segundos. Quem perdue um pouco o contacto foi Evans, que dista agora 15.2s de Tanak. Não correu bem este início de tarde a Evans.

A partir daqui ficam a faltar mais dois troços ‘grandes’ e três super especiais para o fim do rali, já que, como se sabe, a etapa de domingo foi anulada.

