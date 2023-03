WRC, Rali do México, PE11: Sébastien Ogier líder isolado | AutoSport

Depois do acidente de Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) que os deixou fora de prova, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) lideram agora isolados com 27.3s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que por sua vez têm atrás de si, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a 11.6s. Tendo em conta o que ainda falta para o fim do rali, são estes os quatro candidatos a vencer, sendo que como é óbvio a grande fatia de favoritismo vai agora toda para Ogier, poisw não será fácil a Evans e a Neuville recuperarem tanto tempo a Ogier.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) são quartos a 1m01.6s pelo que em condições normais ainda poderá chegar ao pódio, mas dificilmente consegue chegar a Ogier. Seguem-se Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) que continuam a não ter o carro como pretendem.