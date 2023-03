WRC, Rali do México, P14: Sébastien Ogier lidera, há muita luta pelo 2º lugar… | AutoSport

Novo triunfo de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) que venceram mais uma especial, e já só estão a 8.7s de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que foi apenas sexto nesta curta super especial a meio do dia.

A manhã fica marcada pelo abandono de Esapekka Lappi, com Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) a perder 4.6s nesta especial, terminando a manhã com 24.1s de avanço para Elfyn Evans.

Já falta menos de meio rali, mas Ogier parece estar no controlo, embora o que se passar esta tarde no México possa deixar definida a prova. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) são quartos a 36.6s do belga da Hyundai, Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), são quintos a 43.1s de Rovanpera.

No WRC2, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) perderam 0.8s para Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2), e neste momento a margem está nos 17.7s., porque como já referimos anteriormente, o francês penalizou 10 segundos, sendo que este foi o primeiro troço de hoje em que os concorrentes do WRC2 batalharam ao cronómetro, tudo devido ao acidente de Esapekka Lappi que dividiu o plantel do rali em dois…

