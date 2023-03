WRC, Rali do México, P13: Thierry Neuville vence, boa luta pelo 2º lugar | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) venceram a especial mas só se conseguiram aproximar 0.5s de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), com a luta pelo segundo lugar agora presa por 10.4s ainda favoráveis a Elfyn Evans.

Desta forma, e depois do abandono de Esapekka Lappi, dois Toyota ficaram na frente com Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) a ter um avanço de 27.0s para o seu colega de equipa.

Atrás de Neuville rodam Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) que já estão a 35.2s do belga da Hyundai, não se prevendo que possa levar muito mais deste rali.

De resto, mais nada sucedeu de relevante.

No WRC2, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Škoda Fabia RS Rally2) começaram o dia com 8.5s de avanço para Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2), e neste momento a margem já subiu para 18.5s, mas só por causa de uma penalização de Fourmaux, porque o WRC2 ainda não competiu hoje devido ao acidente de Lappi, que partiu o plantel ao meio.