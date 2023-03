WRC, Rali do México: Ott Tänak é o primeiro líder | AutoSport

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1), líder do Mundial de Ralis, deram espetáculo ao muito público que acorreu ao centro da cidade de Guanajuato, Património Mundial da Unesco, na noite de quinta-feira, estabelecendo o tempo mais rápido em ambas as passagens pelas super especiais de abertura do Rali do México.

Com os primeiros 12 carros a atacar as duas passagens da etapa de 1,12 km em ordem inversa, o estónio foi o último a sair entre os carros de Rally1 e o mais rápido em ambos.

O piloto de 35 anos foi 0,8 segundos mais rápido do que os atuais campeões mundiais Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) e depois repetiu a proeza menos de meia hora depois, quando voltou a bater o seu rival finlandês para aumentar a sua vantagem noturna para 1,7 segundos: “Hoje foi um pouco divertido, mas amanhã é outra música”, disse, gostando do apoio que teve na estrada: “Quando se chega aqui está apenas cheio de gente, é algo diferente – eles são realmente apaixonados…com todo este apoio é divertido”.

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) terminaram mais 0,5s atrás de Rovanperä na terceira posição.

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) e Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) fecharam os cinco primeiros.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) foram sextos 0,1s à frente de Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1)

Ambos fazendo as suas estreias mexicanas, Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1), terminaram o dia em oitavo e nono respectivamente.

No WRC2, Emil Lindholm precisou de esperar um pouco mais para começar a sua noite, mas o campeão do WRC2 de 2022 terminou a noite a fechar os 10 primeiros. Optando por conduzir um modelo mais antigo do Skoda Fabia Rally2 evo, o finlandês rapidamente foi para o topo da tabela de liderança do WRC2, 1,6 na frente de Nikolay Gryazin em maquinaria semelhante, enquanto Gus Greensmith, estreando o seu Skoda Fabia RS Rally2 completou os três primeiros na principal categoria de apoio do WRC.