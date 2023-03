WRC, Rali do México: Horário (hora de Portugal continental) | AutoSport

O WRC está de regresso com o Rali do México, terceira prova do Mundial de ralis de 2023. Para quem acompanha em Portugal, tenha atenção no seguinte:

Na 5ª feira só há o shakedown às 16:01, as duas Street Stage GTO, já se realizam na madrugada de 6ª feira, a partir das 2:00 da manhã.

A última especial de 6ª feira, a PEC10, no México já é no sábado em Portugal, às 00.16

A última especial de sábado, no México, já é no domingo em Portugal, às 00.8

HORÁRIO

Quinta-feira, 16 de março

Shakedown 5.52 km 16:01

Sexta-feira, 17 de março

PEC1 Street Stage GTO 1 1.12 km 02:05

PEC2 Street Stage GTO 2 1.12 km 02:28

PEC3 El Chocolate 1 29.07 km 14:48

PEC4 Ortega 1 15.71 km 15:46

PEC5 Las Minas 1 13.79 km 16:39

Assistência 18:49

PEC6 El Chocolate 2 29.07 km 20:22

PEC7 Ortega 2 15.71 km 21:20

PEC8 Las Minas 2 13.79 km 22:13

PEC9 Las Dunas Superspecial 1 3.70 km 23:16

Sábado, 18 de março

PEC10 Distrito León Mx SSS 2.76 km 00:16

PEC11 Ibarrilla 1 14.82 km 14:13

PEC12 El Mosquito 1 22.56 km 15:04

PEC13 Derramadero 1 21.70 km 16:05

PEC14 Las Dunas Superspecial 2 3.70 km 17:13

Assistência 18:33

PEC15 Ibarrilla 2 14.82 km 20:06

PEC16 El Mosquito 2 22.56 km 20:59

PEC17 Derramadero 2 21.70 km 22:05

PEC18 Las Dunas Superspecial 3 3.70 km 23:18

Domingo, 19 de março

PEC19 Rock & Rally SSS 2.76 km 00:08

PEC20 Las Dunas Superspecial 4 3.70 km 14:05

PEC21 Otates 35.63 km 15:16

PEC22 San Diego 12.61 km 16:24

PEC23 El BrincoPower Stage] 9.59 km 18:18

NOTA: Hora portuguesa