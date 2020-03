WRC, Rali do México: Grande 1º dia de Sébastien Ogier

Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota Yaris WRC) terminaram o primeiro dia do Rali do México 13.2s na frente de Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC) numa etapa em que Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC), Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai i20 Coupe WRC) e Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford Fiesta WRC) abandonaram.

Um dia terrível para a Hyundai, mas também para a M-Sport, que viu o Ford Fiesta WRC de Lappi ser totalmente consumido pelas chamas.

O francês tem 13.2s de avanço para Suninen, mas o mais significativo é a margem para Elfyn Evans e Ott Tanak, mais de trinta segundos, pois o finlandês da Ford, o que fez foi aproveitar bem a posição na estrada, não parecendo ser capaz de lutar pela vitória. Já Evans e Tanak, com trinta segundo de atraso, não terão tarefa fácil, mas podem ainda pressionar Ogier enquanto travam a ‘sua’ luta, pois estão separados por 0.2s e hoje terão posições similares na estrada.

Somente seis world Rally Car terminaram o dia de prova, mas o abandono de Lappi foi absolutamente dramático, pois o seu Ford Fiesta completou a primeira especial mas com a traseira do carro a arder. De modo a não comprometer a zona de controlo, e com isso parar o rali, o finlandês saiu dessa zona depois de inicialmente ter tentado apagar o fogo, mas não foi possível conter o incêndio e pouco depois o carro ardeu por completo.

Já Thierry Neuville estava a andar bem, tinha terminado a manhã em terceiro a 10.3s da frente, fez uma escolha diferente de pneus pensando que pudesse valer a pena no final do dia, mas na nona especial, a segundo que se realizou de tarde (PE 8 foi anulada), um problema mecânico no Hyundai i20 Coupe WRC levou-o ao abandono. Mais dores de cabeça para Andrea Adamo, que já tinha antes visto Dani Sordo parar em plena especial 7 com problemas de motor no Hyundai, que parece não se ter dado muito bem com o calor do México. Depois de na parte da manhã ter parado para recolocar um tubo do radiador que se tinha solto, o espanhol ficou-se pela sétima especial.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC), venceram a primeira especial da manhã e com isso chegaram à liderança, mas tudo se precipitou na PE4 quando saíram largo numa curva deram um toque e danificaram a suspensão traseira do seu Hyundai i20 WRC, perdendo 35 segundos e caindo para a oitava posição.

Terminaram o dia em quarto depois duma parte da tarde bem diferente em que venceram todos os troços ‘grandes’. Com isso subiram para o quarto lugar, depois de terem passado pelo terceiro, aproveitando, claro, os abandonos à sua frente. Ainda assim, e com meio rali ainda pela frente, estão a 33.4s de Ogier. Não será fácil, mas pelo menos o pódio é perfeitamente possível, até porque estão somente a 0.2s de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota Yaris WRC), que tiveram um dia muito difícil, num papel que nunca lhes tinha tocado. Ao saírem da Suécia na frente do campeonato, abrir a estrada no México e esta é das provas em que isso é mais difícil.

Perderam 19.1s para o líder (Ogier) na primeira metade do dia, e terminaram com 33.2s. Portanto, de tarde, foi menos difícil, mas ainda assim estão a uma distância considerável.

A 20s de Suninen, têm condições de chegar mais à frente e muito provavelmente a luta vai ser com Tanak e não tanto com Suninen, que aproveitou da melhor maneira a sua perfeita posição na estrada. Hoje se verá do que realmente é capaz nesta prova.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota Yaris WRC) tiveram um furo lento, que lhes condicionou os troços a seguir, já que poderiam ficar sem rodas para se manterem em prova e tiveram de ter cuidado para não furar outra vez. Terminaram o dia em quinto a 2.3s de Tanak e 2.5 de Evans.

Gus Greensmith/ElliottEdmondson (Ford Fiesta WRC) completaram o top 6 na sua estreia no Rali do México, num World Rally Car. Estão a 41.1s do quinto lugar e dali já não devem sair em termos de classificação a não ser que existam mais abandonos.

Na frente do WRC 2 está Pontus Tidemand (Skoda Fabia R5 Evo) que tem 51.1s de avanço para Nikolay Gryazin (Hyindai i20 R5). O WRC 3 é liderado por Marco Bulacia na sua primeira prova num Citroën C3 R5. O chileno Emilio Fernández é 10º e Segundo da classe num Skoda.

Oliver Solberg desistiu depois da primeira passagem por El Chocolate depois de danificar a proteção de carter do seu VW Polo R5 ao bater numa pedra. O óleo foi e o abandono foi inevitável.

Ken Block, no seu potente Ford Escort Cosworth ‘híbrido’, com chassis dos anos 90, mas muita peças dos Século XXI, tem tido um rali terrível. Problemas com o motor logo de início, numa das Street Stage de Guanajuato, sendo que o seu carro parou no primeiro dia com problemas mecânicos.

Tempos Online – CLIQUE AQUI