WRC, Rali do México: “É um desastre”, diz Richard Millener, da M-Sport/Ford | AutoSport

Não correu nada bem a manhã de rali à M-Sport, já que tem um carro no top 10… mas é um Rally2 e no nono lugar. O de Adrien Fourmaux no WRC2. Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) tiveram problemas com o turbo do seu carro, Pierre-Louis Loubet/Nicolas Gilsoul (Ford Puma Rally1) bateram numa pedra e danificaram a direção do Ford e Jourdan Serderidis/Frederic Miclotte teve também problemas mecânicos no seu Ford Puma Rally1. Azar a mais para uma equipa que tinha grandes esperanças que, pelo menos, Tanak, obtivesse aqui um bom resultado.

Para Richard Millener, diretor da equipa M-Sport Ford: “Não podia ficar pior do que isso para nós. Este é um dos ralis mais difíceis do ano, já cá não vínhamos desde 2020.

O Ott teve um problema com o turbo, o Pierre bateu numa rocha. É um desastre, mas não há muito que possamos fazer. O Ott continua, mas desta forma é difícil saber onde estamos neste momento”, disse.