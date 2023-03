WRC, Rali do México, PE11: Despiste de Lappi deixa Ogier sozinho na frente | AutoSport

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) despistaram-se ao Km 10,01 da primeira especial de hoje no Rali do México, com o troço a ser de imediato interrompido.

Os finlandeses, que nada sofreram no embate, travavam uma boa luta com Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), que agora fica só na frente com um avanço de 27.3s face a Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1).

Tudo se passou quando Lappi perdeu a traseira do i20 N Rally1 que acertou num poste de eletricidade, que caiu sobre o Hyundai. Nas imagens vê-se muito fumo a sair do carro, os extintores foram acionados. Ogier já tinha chegado ao fim do troço, e disse: “É uma pena. Gosto sempre da luta e ontem ele estava realmente a ter uma velocidade incrível, por isso é uma grande pena”, disse Ogier.