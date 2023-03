WRC, Rali do México: ‘Armadilha’ quase tramava vários pilotos | AutoSport

A quarta especial do Rali do México ficou marcada por uma situação pouco usual – felizmente – em que os concorrentes começaram por se queixar de terem sido surpreendidos por uma lomba na estrada que não detetaram nos reconhecimentos. Até aqui tudo bem, se não fossem vários a queixar-se do mesmo. Rapidamente se percebeu que “ali há gato”.

A meio do troço de Ortega, os pilotos depararam-se com uma grande lomba, isto numa zona de sexta a fundo, com os concorrentes a serem projetados no ar.

A conclusão foi rápida: alguém ali colocou a lombra antes do início do troço.

Thierry Neuville bateu lá e perdeu o sistema híbrido em resultado do impacto, Dani Sordo, também bateu lá forte. Com o impacto, Kalle Rovanperä ficou com dores nas costas.

O facto de ter sido feita com terra, um monte com pedras e terra, feita entre sombras, não foi por acaso, e poderia ter causado um grave acidente. É quase inimaginável que alguém faça algo deste tipo, ainda pior se tiver consciência do que pode causar.