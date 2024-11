WRC: Rali do Japão vai decidir títulos mundiais de Ralis de 2024

A corrida pelos títulos do Campeonato do Mundo de Ralis de 2024 será disputada no Japão, na próxima semana (21 a 24 de novembro), com dois fabricantes – Hyundai e Toyota – e duas equipas – Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja – a lutarem pela glória.

Após 12 provas, Thierry Neuville tem 25 pontos de vantagem sobre Ott Tänak e pode tornar-se o primeiro piloto belga campeão do mundo de ralis se somar seis pontos na prova japonesa, independentemente do resultado de Tänak. Qualquer que seja o resultado na base do evento, Toyota City, no próximo domingo à tarde, a Hyundai Shell Mobis World Rally Team irá celebrar o seu primeiro título de Pilotos, depois de nunca ter conseguido alcançar esta cobiçada coroa.

Mas enquanto o campeonato de Pilotos está equilibrado a favor de Neuville, a luta para vencer os Construtores está bem mais longe de estar resolvida. A Hyundai lidera com 526 pontos, mas a Toyota Gazoo Racing WRT, a atual campeã, está apenas a 15 pontos de distância, um défice que pode ser anulado se a equipa japonesa tiver um bom desempenho em casa e a Hyundai vacilar.

A luta pelo título também nas categorias secundárias

Os títulos do WRC2 e do WRC2 Challenger também estão em disputa no Japão, aumentando ainda mais as perspetivas de um evento final da temporada bem emocionante.

Oliver Solberg lidera a classificação do WRC2, mas como a prova não faz parte do seu calendário para 2024, Sami Pajari pode sagrar-se campeão se terminar em segundo lugar, um resultado que também seria suficiente para Pajari conquistar o título do WRC2 Challenger, mesmo que Nikolay Gryazin obtenha a quarta vitória da época na categoria.

No entanto, com uma concorrência tipicamente forte, Pajari terá o seu trabalho facilitado para conquistar os pontos de que necessita.

Para serem bem-sucedidas no Rali do Japão, as equipas têm de superar o desafio das estradas sinuosas e estreitas nas montanhas, as variações de velocidade, as alterações climatéricas e as temperaturas frias no início do dia.

A escolha do composto do pneu e a estratégia serão fatores importantes, especialmente com a densa cobertura de árvores em grandes secções do percurso, o que faz prever condições escorregadias. Ao rodar primeiro na estrada na primeira etapa, Neuville vai beneficiar de uma superfície mais limpa.

A Pirelli, que completa o seu mandato como fornecedora oficial de pneus do Campeonato do Mundo de Ralis no Rali do Japão, irá fornecer os seus pneus P Zero RA em compostos duros e macios, mais o seu pneu Cinturato RWB em caso de chuva forte. O composto duro é a primeira escolha e foi concebido para tempo quente e seco, enquanto a versão macia é para condições frias e húmidas.

Estão disponíveis um máximo de 28 pneus para cada participante no Rally1, estando quatro reservados para o shakedown do Parque Kuragaike na quinta-feira.

Embora esteja prevista chuva para o início da próxima semana, espera-se tempo seco e soalheiro para o rali, com a ação a decorrer a temperaturas ambiente entre os seis e os 18 graus centígrados.