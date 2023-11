WRC, Rali do Japão: Três Toyota e Evans na frente, caos, acidentes e vários RC2 no top 10 | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) lideram o Rali do Japão ao cabo de sete troços, com 44.4s de avanço para Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro a quase dois minutos. Uma manhã de condições incrivelmente difíceis com a chuva e a sujidade da estrada, folhas das árvores, a tornar o piso muito escorregadio o’que levou à saída de estrada de dois carros no mesmo sítio, Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), e Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1)m com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a fazer um pião e a bater danificando o seu Toyota perdendo muito tempo.

Mais ou menos incólume a tudo isto, Elfyn Evans dominou nas condições de chuva para construir uma vantagem de 44.4 segundos após a etapa matinal de sexta-feira.

Um aguaceiro incessante combinado com estradas cobertas de folhas significou um início traiçoeiro para o primeiro dia do rali, com várias das principais equipas a serem apanhadas no meio do caos.

As condições adversas levaram os organizadores do rali a cancelar o troço de Shitara Town – mas não antes de Takamoto Katsuta, Dani Sordo e Adrien Fourmaux terem ficado presos no mesmo local na PE2.

O herói da casa, Katsuta, foi o primeiro a chegar à curva à direita, 11,8 quilómetros após a partida. Travou e fez um pião antes de embater numa árvore, o que danificou o radiador do seu Toyota GR Yaris. Tendo chegado ao fim a ‘coxear’ em modo EV, Katsuta e o copiloto Aaron Johnston conseguiram efetuar reparações na berma da estrada, embora estivessem mais de cinco minutos atrás de Evans após duas especiais.

Pouco depois, Dani Sordo teve um acidente no mesmo local, fazendo deslizar o seu Hyundai i20 N por um aterro e abandonando o rali. Adrien Fourmaux, por sua vez, cometeu um erro quase idêntico que teve as mesmas consequências. Todas as equipas saíram ilesas, mas o troço foi interrompido.

Confortavelmente à frente do segundo classificado, Thierry Neuville, mas longe de se sentir confortável dentro do seu carro, Evans – vencedor de ambos os troços admitiu a necessidade de ser cauteloso: “Não consigo ver para onde estou a ir, por isso não é fácil”, disse o homem da Toyota. “Havia mais água parada na segunda, mas as duas etapas até agora foram igualmente más.”

O seu companheiro de equipa Sébastien Ogier ficou inicialmente atrás de Neuville por 16,6 segundos para completar o pódio provisório, enquanto, incrivelmente, o piloto do WRC2 Andreas Mikkelsen rodava em quarto lugar no seu Škoda Fabia RS Rally2

“Os carros do Rally1 são melhores, mas o Škoda é melhor numa área”, brincou o norueguês.

O recém-coroado campeão do WRC, Kalle Rovanperä, ficou a 51,7 segundos de distância no seu GR Yaris. O finlandês foi o primeiro a rodar na estrada e enfrentou as condições mais difíceis, sem linha para seguir por entre as folhas e ‘agulhas’ de pinheiro.

, Ott Tänak. Tänak foi forçado a reduzir drasticamente a sua velocidade quando o seu para-brisas embaciou em SS2, tendo perdido quase três minutos como resultado.

Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1) perderam tempo com o vidro do seu Puma muito embaciado o que o fez rodar em modo estrada, perdendo imenso tempo.

Na sexta especial foi a vez de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) ficarem fora de prova. Bastaram 100 metro da PE6 para o belga deixar fugir o carro e bater numa árvore. Não tiveram problemas físicos, mas o carro já não saiu dali.

Faltam dois troços para fim do dia, três Toyota nos três primeiros lugares…e um Skoda em quarto, com a quarta quinta e sexta posições a pertencer a….RC2.

Andreas Mikkelsen são quartos na frente de Nykolai Gryazin e Gregoire Munster, só depois surgindo

Esapekka Lappi/Janne Ferm (Hyundai i20 N Rally1) e Ott Tänak/Martin Järveoja (Ford Puma Rally1)

Uma manhã terrível de rali no Japão.

