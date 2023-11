WRC, Rali do Japão: Toyota e Hyundai na luta com a Ford à espreita… | AutoSport

O WRC realiza este fim de semana no japão a sua última prova do ano, numa altura que já muito pouco há para decidir. O segundo lugar do campeonato, é a única posição de algum interesse que ainda está em aberto. Tal como em 2022, quando a prova regressou ao calendário do WRC, a Toyota Gazoo Racing-WRT chega à última ronda nas estradas japonesas já com três títulos conquistados.

A equipa conquistou o título de construtores na ronda 11 de 13 no Chile, antes de Kalle Rovanperä e Jonne Halttunen conquistarem as suas segundas coroas consecutivas de pilotos e co-pilotos no Rali da Europa Central, do mês passado.

Elfyn Evans foi um dos candidatos à vitória no Japão há um ano e chega em segundo lugar na classificação dos pilotos, sete pontos à frente de Thierry Neuville (Hyundai). Sébastien Ogier também mostrou o ritmo para vencer no Japão no ano passado e vai tentar a quarta vitória do seu calendário parcial de 2023.

Takamoto Katsuta alcançou um memorável pódio na sua prova caseira em 2022 e volta a alinhar num quarto GR Yaris com o apoio do Programa TGR WRC Challenge.

Já a Hyundai Shell Mobis World Rally Team vai para o Rali do Japão em luta pela honra. A boa forma da equipa no asfalto viu-se com a a vitória na ronda anterior, Rali da Europa Central. E o Japão também provou ser um local de sucesso para a equipa no ano passado pois o fabricante coreano dominou a edição de 2022 do evento com um resultado de 1-2. Replicar este resultado será o objetivo final de cada equipa do Hyundai i20 N Rally1 Hybrid: Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Esapekka Lappi/Janne Ferm e Dani Sordo/Cándido Carrera, que voltam à equipa.

Por fim, a M-Sport Ford World Rally Team equipa que embarca na última prova da temporada de 2023 com a esperança de vencer pela segunda vez este ano, mas resta saber como o carro se adapta às estradas japonesas, e como Ott Tanak, o único piloto que pode em termos realistas vencer com um Ford, embora Adrien Fourmaux ande bem no asfalto e possa alcançar um bom resultado, o que não vai ser fácil pois está há muito sem andar nos Rally1.

Por fim, apesar da beleza cénica da prova, esta traz um desafio adicional, as condições climatéricas. Colocando a estratégia de pneus no centro, o evento final da temporada do WRC promete tensão e emoção à medida que as equipas lutam ao longo de 304 quilómetros competitivos.

Quinta-feira 16. 11.

Shakedown (Kuragaike Park) 2,75 Km 00:01

PEC1 Toyota Stadium SSS 1 2.10 km 10:05

PEC2 Isegami’s Tunnel 1 23.60 km 22:04

PEC3 Inabu Dam 1 19.38 km 23:04

Sexta-feira 17. 11.

PEC4 Shitara Town 1 22.53 km 00:02

PEC5 Isegami’s Tunnel 2 23.60 km 04:36

PEC6 Inabu Dam 2 19.38 km 05:36

PEC7 Shitara Town 2 22.53 km [06:34

PEC8 Toyota Stadium SSS 2 2.10 km 10:35

PEC9 Nukata Forest 1 20.32 km 23:04

PEC10 Lake Mikawako 1 14.78 km 00:05

Sábado 18. 11.

PEC11 Okazaki City SSS 1 3.18 km 02:15

PEC12 Okazaki City SSS 2 3.18 km 02:26

PEC13 Nukata Forest 2 20.32 km 04:04

PEC14 Lake Mikawako 2 14.78 km 05:05

PEC15 Shinshiro City 6.70 km 06:11

PEC16 Toyota Stadium SSS 3 2.10 km 10:35

PEC17 Asahi Kougen 1 7.52 km 22:05

PEC18 Ena City 1 22.92 km 23:03

Domingo 19. 11.

PEC19 Nenoue Kougen 1 11.60 km 23:56

PEC20 Ena City 2 02:04

PEC21 Nenoue Kougen 2 02:57

PEC22 Asahi Kougen 2[Power Stage]7.52 km 05:15

NOTA: hora Portugal Continental e Madeira