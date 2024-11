WRC Rali do Japão, Thierry Neuville: “Precisamos de encontrar o equilíbrio certo”

Esta será uma das semanas mais importantes da vida de Thierry Neuville. O piloto belga de 36 tem uma mão no título mundial de WRC, um troféu que procura há muito tempo, mas que teimava em escapar-lhe. Parece ser desta que o sonho se realiza.

Neuville tem no seu CV cinco vice-campeonatos. Cinco vezes em que o título lhe escapou. Desde 2016, apenas por uma vez não terminou no top 3. A carreira de Neuville está recheada de momentos em que a glória escapou por entre os dedos. 2024 pode ser um ano diferente. Neuville chega à última prova do ano com 25 pontos de vantagem, podendo gerir o rali como bem entender. Evitar erros será fundamental. Não está garantido, mas o título está muito próximo.

Neuville terá de encontrar o ritmo certo para garantir o seu título, ao mesmo tempo que ajuda a Hyundai a chegar ao título de construtores (a diferença da líder Toyota para a Hyundai, é de apenas 15 pontos). Este será o seu maior desafio:

“É uma vantagem confortável; o pior cenário é precisarmos de conquistar seis pontos”, disse Neuville ao Motorsport.com. “Em qualquer outro cenário, estamos muito bem. Precisamos de encontrar o equilíbrio certo [no Japão] porque ainda há o campeonato de construtores pelo qual lutar e, no entanto, temos aquele terceiro carro com o Andreas [Mikkelsen] que vai tentar fazer alguma coisa. Precisamos de encontrar um bom equilíbrio entre uma condução segura, mas boa.”