WRC, Rali do Japão: Thierry Neuville liderou shakedown | AutoSport

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) foram os mais rápidos no shakedown do Rali do Japão, meio segundo na frente de Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1).

Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) foram terceiros a 0.1s de Ogier, o mesmo tempo feito por

Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1). Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que já disse não gostar muito dos troços da prova foram quintos, um décimo mais atrás, na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1).

Não parece que este Shakedown represente muito a prova, mas é sempre um sinal quanto à rapidez relativa dos concorrentes, até porque pelo menos, representa a PE1, que se realiza no mesmo percurso, mas em sentido contrário.

De resto, sem qualquer possibilidade de testar no asfalto japonês, as equipas tudo vão descobrir ao longo dos três dias de prova.

No WRC2, Emil Lindholm mostrou que é bom piloto de asfalto ao ser o mais rápido à frente de Teemu Suninen e Grégoire Munster. A primeira especial realiza-se às 8h38s de Portugal continental.

Tempos Online – CLIQUE AQUI