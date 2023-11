WRC, Rali do Japão: Thierry Neuville lança o desafio | AutoSport

Terminado que está o Shakedown do Forum8 Rally do Japão, Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), retomou a posição onde parou há um ano, estabelecendo o tempo mais rápido no shakedown desta manhã nos arredores de Toyota City, e lançou o desafio a Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) que foi segundo a 1.4s.

O piloto da Hyundai Motorsport bateu os seus rivais na sua quarta e última passagem do shakedown de 2,75 km, em condições ensolaradas e quentes – que se prevê que mudem drasticamente na manhã de sexta-feira. “Não temos pressão, isso é certo”, disse o relaxado belga no final do shakedown. “Os nossos concorrentes terão muito mais pressão neste fim de semana”, continuou, referindo-se à Toyota Gazoo Racing, que a correr em casa querem vencer, a poucos quilómetros de sua sede global.

Não é que a pressão dos pilotos da Toyota seja imensa, mas certamente que será saboroso vencer em casa. O que verdadeiramente importa, os títulos principais, esses já estão assegurados há muito.

Os pilotos da Toyota preencheram os quatro lugares seguintes entre os cinco primeiros, com Elfyn Evans liderando os companheiros de equipa, Sébastien Ogier, Takamoto Katsuta e o recém-coroado campeão mundial, Kalle Rovanperä, respetivamente.

Todos os quatro pilotos do Yaris referiram-se às condições de sexta-feira no final do troço, sugerindo que a chuva prevista para a manhã terá um papel importante no resultado da prova final da temporada.

Momentos antes de anunciar que terá um programa parcial com a Hyundai em 2024, Esapekka Lappi completou os seis primeiros no shakedown, rodando 1,9 segundos mais lento que o companheiro de equipa, Thierry Neuville.

Dani Sordo volta a pilotar um Hyundai em asfalto, pela primeira vez desde o Rally de Monte-Carlo, este fim de semana. O espanhol não perdeu tempo a familiarizar-se com o i20, partilhando o sétimo tempo mais rápido com Adrien Fourmaux, exatamente dois segundos atrás do companheiro de equipa, Neuville.

Fourmaux fez uma boa exibição, admitindo depois que estava a usar as suas seis passagens de shakedown para ‘teste’, com a prova do Japão a fechar a temporada, proporcionando ao francês a sua primeira prova com o Rally1 da M-Sport Ford este ano. O francês foi dois décimos de segundo mais rápido que o companheiro de equipa, Ott Tänak.

A ação começa às 10h05, com dezenas de milhares de fãs presentes no Toyota Stadium, no centro de Toyota City, para uma corrida lado a lado de 2,10 km pela etapa superespecial.