WRC, Rali do Japão: Thierry Neuville ganha no ‘campo’ da Toyota | AutoSport

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) venceu a super especial que marcou o arranque do Rali do Japão, e não perdeu tempo a desafiar a Toyota Gazoo Racing no seu próprio território, no Toyota City Stadium. Neuville liderou a especial em que os carros correram lado a lado ao estilo do que já vimos entre 2007 2010 no Rali de Portugal, Estádio Algarve (exceto 2008), mas no caso japonês com uma moldura humana que só encheu a bancada principal ao contrário das provas portuguesas em que o estádio esteve quase sempre completamente cheio.



Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1) e Dani Sordo (Hyundai i20 N Rally1) garantiram a segunda e quarta posições respetivamente, com Ott Tanak (Ford Puma Rally1) em terceiro

Em contraste, a frota da Toyota teve dificuldades em encontrar o seu ritmo na apertada e técnica prova de abertura, com Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) a emergir como o piloto mais bem classificado da equipa da casa, em quinto.

Neuville, que está a lutar pelo segundo lugar no campeonato de pilotos contra Elfyn Evans, superou Lappi por sete décimos de segundo, enquanto Ott Tänak, a pilotar um Ford Puma da M-Sport, ficou atrás de Neuville por 1,4 segundos para completar o pódio inicial.

O belga, que também liderou o shakedown, mostrou-se confiante ao dizer: “Não há dúvidas da nossa parte. É apenas uma questão de prazer e de tentar alcançar outra vitória. É isso que queremos fazer este fim de semana, mas não vai ser nada fácil – e pode ser ainda mais desafiante do que há duas semanas no Rali da Europa Central, depois das condições da estrada que vimos durante os reconhecimentos.”

Katsuta liderou o sexto classificado, Rovanperä, acabado de conquistar o seu segundo título WRC há apenas duas semanas. O regressado Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally1), seguiu-o de perto, enquanto a dupla da Toyota, Sébastien Ogier e Elfyn Evans, ficou a quase cinco segundos da liderança, em oitavo e nono.

Reconhecendo a necessidade de melhorias, Ogier admitiu: “Não é muito agradável perder mais de quatro segundos logo de início, mas é assim que as coisas são. Temos de verificar porquê. Claro que não estava a correr tantos riscos, mas, mesmo assim, é muito para perder.”

Nikolay Gryazin foi o homem a bater no WRC2 e completou o top 10 num Škoda Fabia RS Rally2. Ele e o polaco Kajetan Kajetanowicz estão a lutar pelo título WRC2 Challenger esta semana e este último ficou a 2,2 segundos de distância.