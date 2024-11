WRC, Rali do Japão: Tanak líder, Neuville azarado, Toyota dá luta nos Construtores…

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) terminam o primeiro dia do Rali do Japão 20.9s na frente de Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) com Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) no lugar mais baixo do pódio provisória, mas a quase dois minutos da frente.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) são quartos, mas depois do furo que sofreu já recuperaram quase tudo para o francês da M-Sport.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) perderam logo no início da manhã mais de dois minutos devido a um furo, pararam para trocar roda, e terminam o dia mais ou menos a essa mesma distância da frente.

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) são sextos, enquanto Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) tiveram problemas mecânicos na PEC4 são 12º e já cederem quase oito minutos para a frente do rali. A sua luta a partir daqui é chegar ao top 10, estão a cerca de minuto e meio, que deverá ser recuperado amanhã, em condições normais.

Está agora mais pressionado na luta pelo título, mas se o carro for reparado, o que deve acontecer, só com novo azar semelhante não consegue os pontos que precisa. O problema é elétrico, mas os pontos de domingo, no super-domingo ou na PowerStage, resolvem o problema…

Na PEC5, Andreas Mikkelsen bateu e abandonou. A vida não está fácil para a Hyundai, mas Ott Tanak lidera mas nos construtores isso pode não chegar, pois depende dos pontos de sábado e domingo.

Ott Tanak lidera a prova, Neuville está fora do top 10, a Toyota começou mal, mas tem para já o 2º, 4º e 5º lugares, sendo necessário perceber como fica no final do dia de amanhã para saber que cada equipa tem a fazer para domingo. Em termos de pilotos, apesar do atraso de Neuville, o stress ainda não é máximo, porque com este sistema de pontuação, Neuville ainda pode somar até 12 pontos no domingo, e mesmo que Tanak some o máximo, 30, bastam seis pontos a Neuville, e até pode nem precisar.

No WRC2,

Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroën C3 Rally2) lideram confortavelmente, 1m35s na frente de Sami Pajari/Enni Malkonen (Toyota GR Yaris Rally2), que têm Hiroki Arai-Shunsuke Matsuo (Skoda Fabia Rally2) a mais de um minuto, pelo que podem gerir o seu andamento e tentar fugir dos problemas, pois a posição em que estão chega para assegurar o título. Mas ainda falta muito rali…

O ex-piloto de F1, Heikki Kovalainen-Sae Kitagawa (Toyota GR Yaris Rally2) que só está a fazer o quarto rali do ano, depois de ter sido operado ao coração devido a um problema cardíaco, que colocou em causa a sua carreira nos ralis

é quarto do WRC2 a 5.3s do pódio.

Seguem-se Jan Solans-Rodrigo Sanjuan (Toyota GR Yaris Rally2), Chris Ingram-Alexander Kihurani (Toyota GR Yaris Rally2) e Gus Greensmith-Jonas Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) que bateram, atrasaram-se e estão longe de conseguir ajudar o colega de equipa, Oliver Solberg.

Didier Auriol-Denis Giraudet (Toyota GR Yaris JR) correm com um Toyota de regulamentação japonesa, são 28º.

