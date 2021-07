WRC: Rali do Japão pode ‘cair’, avança Monza, se necessário | AutoSport

Declarações de Ott Tanak no final do Rali da Estónia, seguida de um press release da Hyundai que pareceu consubstanciar a declaração referem que só há mais “quatro ralis para lutar” quando na realidade o calendário conta ainda com cinco provas agendadas, Bélgica, Grécia, Finlândia, Espanha e Japão, deixou a ideia que uma prova pode ser cancelada. O AutoSport sabe que essa prova é o Japão, que está com problemas – veja-se a atual questão dos Jogo Olímpicos – mas o Promotor do WRC e a FIA têm na manga a mesma solução do ano passado: O Rali de Monza. Se necessário, os italianos estão preparados para substituir o Rali do Japão.