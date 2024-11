WRC, Rali do Japão, PEC7: Toyota recupera pouco, problemas afetam Hyundai, mas Tanak na frente…

Na frente tudo na mesma, Ott Tanak (Hyundai) tem 20.0s de avanço para Elfyn Evans (Toyota), que venceu esta especial. Adrien Fourmaux (Ford) subiu ao pódio provisório por troca com Takamoto Katsuta (Toyota), que teve dificuldades com a visibilidade no meio da floresta, o que não sucedeu com Fourmaux, que teve a boa ideia de montar a sua rampa de faróis.

Thierry Neuville (Hyundai) perdeu mais 1m50s já está a mais de sete minutos da frente e só tem agora duas curtas super-especiais para finalizar o dia e o calvário que tem vindo a sofrer com problemas mecânicos no Hyundai.

A sua sorte é que precisa de poucos pontos e com este sistema de pontuação só no domingo pode fazer 12 pontos mesmo que amanhã não consiga regressar ao top 10. Seja como for, está a ficar cada vez mais pressionado e se houve algo que já perdeu até aqui foi margem de erro…

No WRC2 as coisas continuam a sorrir para Sami Pajari/Enni Malkonen (Toyota GR Yaris Rally2), que são segundos a mais de um minuto de Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroën C3 Rally2). Tendo em conta que Pajari não precisa mais do que o segundo lugar, e devido a ter o terceiros classificado a mais de 30 segundos, pode manter a toada de risco mínimo e com isso aproximar-se a cada troço que passa do título.

