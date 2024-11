WRC, Rali do Japão, PEC6: Tanak distancia-se, Neuville recupera,

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) conseguiram manter sensivelmente a mesma vantagem que tinha no início do dia e lidera o Rali do Japão com 23.8s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid), que chegaram a estar a 15.3s mas depois da paragem para mudança de pneus não conseguiram manter o ímpeto.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) recuperaram do quinto para o terceiro lugar, passando Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) e Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) que mantêm as posições, mas têm estado envolvidos numa boa luta, com o japonês a conseguir passar o francês, mas a dar depois um toque, perdendo de novo a posição.

Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid) são sextos, Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) já recuperaram até ao oitavo lugar, Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), tiveram problemas mecânicos e ficaram pelo caminho.

Na PEC11 Thierry Neuville fez o seu primeiro melhor tempo do dia e recuperou muito tempo aos Rally 2.

Katsuta começava a ficar sob a ameaça de Sébastien Ogier.

A PEC12 foi cancelada esta etapa especial devido a um problema de segurança, mas alguns carros ainda fizeram o troço com Takamoto Katsuta a cometer um erro e a perder dois lugares de uma só vez para Adrien Fourmaux e Sébastien Ogier.

A PEC13 foi má para Elfyn Evans, que perdeu mais de seis segundos para Ott Tänak. Ogier passou Fourmaux, e no troço seguinte, a PEC14 Thierry Neuville ficou perto do 7º lugar de Nikolay Gryazin, que se mantém firme na liderança do WRC2, bem como Sami Pajari, segundo, a posição que precisa para chegar ao título.

Tempos Online – CLIQUE AQUI