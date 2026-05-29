WRC, Rali do Japão/PEC6: Elfyn Evans termina 1º dia bem na frente

Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) fecham o primeiro dia do Rali do Japão no comando da prova, Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) assinam o primeiro scratch e a Toyota continua a impor o ritmo. A Toyota voltou a dominar o panorama geral, colocando quatro carros entre os mais rápidos, num dia em que a Hyundai voltou a ter sérias dificuldades de acompanhar os Toyota, com Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) a serem os melhores classificados da equipa sul coreana, mas já quase a um minuto da frente.

Um erro de Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) atirou-os para o sexto lugar já a mais de um minuto da frente e num,a prova em que o japonês colocava muitas esperanças, cedo ficou longe desse objetivo.

Neste último troço do dia, Thierry Neuville viu a margem sobre Takamoto Katsuta na luta pelo quinto lugar descer para apenas 5,6 segundos.

Na frente, Evans conservou a dianteira e reforçou a ideia de completo controlo da prova, num troço que já tinha vencido na primeira passagem da manhã, mas a verdade é que ainda é muito cedo. Seja como for, excelente sinais para o líder do campeonato.

Sami Pajari venceu este último troço mas a irregularidade demonstrada ao longo do dia continua a afastá-lo, para já, de uma discussão mais consistente pelos lugares do pódio.

Para Elfyn Evans: “A posição na estrada, mais uma vez, ajudou. Foi um dia bastante bom, gerimos bem a situação”, resumiu o galês, satisfeito com a forma como administrou a liderança.

Ogier e Solberg mantêm-se na perseguição

Entre os perseguidores, Sébastien Ogier / Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) reconheceram que o dia ficou aquém das expectativas. “Não foi um dia ideal, porque esperávamos melhor. Ainda temos de trabalhar um pouco no carro, porque tive dificuldades durante todo o dia”, admitiu o francês.

Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) mostraram-se surpreendidos com o registo alcançado, depois de uma especial que sentiu como menos conseguida. Ainda assim, valorizaram o conjunto do dia e lembraram que a prova continua em aberto, com duas etapas ainda por disputar. 15.7s estão longe de ser decisivos, mas Evans aproveitou bem a ordem na estrada, o que se continuar na frente do campeonato, se vai virar contra ele, pois a partir desta prova todos os ralis serão em pisos de terra. Por isso, é de aproveitar no Japão…

Neuville pressionado, Katsuta aproxima-se

Na luta pelo quinto posto, Thierry Neuville perdeu margem para Takamoto Katsuta e segue agora sob maior pressão. O belga apontou limitações no comportamento do carro com pneus duros, explicando que essa escolha torna o conjunto mais imprevisível. Katsuta, apesar de satisfeito com a especial, não escondeu frustração com o rendimento global da jornada. O japonês sublinhou, no entanto, que ainda restam dois dias para tentar recuperar terreno.

Contratempos marcam resto do pelotão

Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) ficaram satisfeitos com a sua prestação, embora tenham admitido dificuldades visuais causadas pela alternância entre sombra e sol ao longo da classificativa. Já na M-Sport, Jon Armstrong / Shane Byrne (Ford Puma Rally1) revelaram problemas no intercomunicador, afetado pelo suor, enquanto Joshua McErlean / Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) perderam tempo com um furo ao quilómetro 13 e lamentaram um dia complicado para encontrar ritmo.

No WRC2, o duelo entre Nikolay Gryazin (Lancia) e Cachón (Toyota) prossegue ao rubro, agora com vantagem provisória para o espanhol, por 8.3s. Yuki Yamamoto (Toyota) já está a mais de um minuto.