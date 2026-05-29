WRC, Rali do Japão/PEC5: Elfyn Evans líder, Ogier queixa-se da ordem na estrada

Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) lidera o Rali do Japão ao cabo de cinco troços, 16.2s na frente de Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) com Sébastien Ogier / Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) em terceiro a 19.6s. Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) é quarto contribuindo para o provisório 1-2-3-4 da Toyota num rali em que a Hyundai voltou aos registos pré-Rali de Portugal Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) é apenas quinto a quase um minuto da frente, Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) já se atrasou na luta na frente, enquanto os restantes Hyundai de Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) e Hayden Paddon /John Kennard (Hyundai i20 N Rally1) ewstão ainda bem mais atrasados, ainda assim na frente dos carros da M-Sport de Jon Armstrong / Shane Byrne (Ford Puma Rally1) e Joshua McErlean / Eoin Treacy (Ford Puma Rally1).

O Rallye do Japão arrancou com uma intensa batalha ao décimo de segundo nas exigentes e traiçoeiras estradas florestais, onde Elfyn Evans estabeleceu uma liderança sólida ao longo do dia após vencer três das cinco classificativas disputadas. Oliver Solberg foi o primeiro comandante da prova, mas cedeu terreno a meio da etapa antes de encetar uma recuperação, ao passo que Thierry Neuville foi o principal prejudicado pela falta de eficácia do eixo dianteiro do seu Hyundai ao mudar para os pneus duros.

Entre os principais incidentes, destacaram-se os erros e um furo de Takamoto Katsuta, o susto de Solberg com a travessia de um animal e o furo de Joshua McErlean que o forçou a parar no troço.

Numa altura em que falta apenas um troço para o final do primeiro dia do Rali do Japão a maior surpresa está no facto de Sébastien Ogier não estar a conseguir melhor do que rodar no terceiro lugar a 19.6s de Elfyn Evans. A principal razão, um ‘velho’ motivo: a ordem na estrada. Já há algum tempo que não se ouvia ‘essa’ por parte de Ogier e pelos vistos nesta prova é Evans que beneficia de rodar na frente.

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A competição começou na curta e parcialmente húmida especial de Asuke, com quase todos os pilotos da categoria principal a optarem por pneus macios, à exceção de Hayden Paddon, McErlean e Jon Armstrong, que arriscaram compostos duros.

Oliver Solberg estabeleceu a primeira referência com o tempo de 7:29.0, batendo Sami Pajari por escassos dois décimos de segundo. O finlandês da Toyota admitiu ter tido muita sorte, pois bateu num pequeno muro de betão logo a dois quilómetros da partida e pensou ter furado.

Sébastien Ogier garantiu o terceiro tempo, a nove décimos do líder, queixando-se de perdas de aderência que o obrigaram a levantar o pé. Elfyn Evans completou o troço a 1,1 segundos de Solberg, descrevendo as condições como muito mutáveis e difíceis de ler devido a zonas húmidas sob as árvores.

Thierry Neuville gastou mais 2,2 segundos que o camarário sueco devido a muito subviragem na fase final, antevendo um fim de semana longo caso não se adaptasse.

Quem começou pior foi Adrien Fourmaux, com dificuldades crónicas de estabilidade, e Takamoto Katsuta, que cometeu um erro de notas numa curva escorregadia, bateu e sofreu um furo que o atirou para lá de um minuto de atraso.

Entre os pilotos que optaram por pneus duros, Paddon sentiu dificuldades de escolha e Armstrong admitiu demasiada cautela nas zonas húmidas, enquanto McErlean lamentou a decisão de última hora de cruzar pneus, crente de que o asfalto secaria mais depressa.

A ação prosseguiu para a longa e exigente passagem pelo Isegami’s Tunnel, um troço que se deteriorou rapidamente com a passagem dos carros e onde a ordem de partida inicial foi crucial.

Evans tirou o máximo partido das condições menos sujas e esmagou a concorrência com o registo de 19:00.2, assumindo a liderança do rali.

Solberg tentou responder, mas foi excessivamente cauteloso na lama e cedeu 7,5 segundos para o galês. Ogier sofreu ainda mais com a sujidade na estrada e perdeu 16,7 segundos, atribuindo a perda inteiramente à sua posição de partida desvantajosa.

Neuville continuou a lutar contra a subviragem que o impedia de manter a trajetória interior nas curvas, mas conseguiu ser mais eficaz do que Fourmaux.

O piloto francês da Ford fez um pião numa curva em gancho e perdeu mais de 35 segundos, queixando-se de uma afinação demasiado rígida concebida para piso seco. Pajari geriu o ritmo sem arriscar em demasia, ao passo que Katsuta acusou falta de confiança nas suas notas de ritmo. Nas posições secundárias, Paddon sublinhou o desgaste excessivo de travões e pneus à sombra das árvores, Armstrong deparou-se com uma descida muito escorregadia e McErlean descreveu sérias dificuldades em conseguir que o carro inserisse em curva.

No troço de Inabu Shitara, com o piso significativamente mais seco, Evans manteve o ímpeto e somou mais uma vitória em especiais, batendo Ogier por pouco mais de um metro. Neuville assinou uma exibição sólida para garantir o terceiro tempo, enquanto Solberg viveu o momento mais caricato e perigoso da manhã: o sueco deparou-se com um veado no meio da trajetória, foi obrigado a travar a fundo e perdeu a confiança para o resto do setor, cedendo 11 segundos de uma assentada. Fourmaux encontrou melhor aderência, mas alertou para as surpresas típicas do asfalto japonês, enquanto Katsuta voltou a cometer um erro num remendo de asfalto húmido que não constava nas suas notas.

A repetição da classificativa de Asuke abriu a secção vespertina, agora com o asfalto completamente seco e todos os candidatos equipados com cinco pneus duros. Solberg beneficiou do conhecimento do terreno e da igualdade nas condições de aderência para ditar o ritmo em 7:10.5, superando Ogier por 1,2 segundos e Evans por 2,6 segundos. O líder da geral optou por não arriscar, gerindo a sua margem pontual.

Pajari cedeu mais tempo do que previa face à mudança de aderência, mas manteve-se na discussão, beneficiando também das queixas de Neuville, que perdeu por completo a eficácia do trem dianteiro da sua viatura com a introdução dos compostos mais duros.

Fourmaux aproveitou a assistência para retificar afinações através da análise de vídeo, ao passo que Katsuta limitou-se a tentar sobreviver aos troços. No pelotão secundário, Armstrong danificou a lateral do carro ao tocar num rail de proteção por falta de aderência no final, e McErlean continuou em busca de soluções no seu estilo de pilotagem para conseguir reatar as acelerações de forma eficaz.

A tirada terminou com a segunda passagem pelo Isegami’s Tunnel, onde as condições de aderência melhoraram substancialmente face à manhã. Evans sentenciou a etapa com o seu terceiro triunfo do dia ao rodar em 18:15.0.

O britânico dilatou ligeiramente a vantagem na liderança sobre Solberg e Ogier, que voltaram a perder décimos preciosos na secção intermédia da floresta, onde ainda restavam algumas humidades e detritos. Pajari manteve uma condução fluida e subiu ao quarto lugar da classificação geral por troca com Neuville.

O belga da Hyundai igualou os seus piores registos do teste técnico inicial, visivelmente frustrado com o comportamento do carro em solo seco e duro. Katsuta tentou uma abordagem estratégica ousada ao misturar dois pneus duros com dois macios, aproximando-se da posição de Neuville, enquanto Fourmaux optou por poupar pneus e travões numa descida muito exigente para evitar abandonar a prova.

Nos planos finais, Armstrong concluiu que a escolha tardia de pneus macios resultou numa degradação prematura e em perdas de velocidade em curva, enquanto Paddon desfrutou do comportamento do seu carro apesar de algumas rasteiras do terreno. O dia fechou com o azar de McErlean, que embateu numa pedra logo na fase inicial de subida, sofrendo uma perda imediata de pressão no pneu que o forçou a imobilizar o carro para efetuar a substituição.