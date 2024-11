WRC, Rali do Japão, PEC5: Altos e baixos Hyundai: Neuville azarado, Tanak na frente

Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) lidera o Rali do Japão com 13.7s de avanço para Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) com Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) com vida difícil, já que tem mais de três minutos de atraso no sétimo lugar devido a problemas mecânicos no seu Hyundai. Ainda é muito cedo no rali, o belga ainda tem as contas do título favoráveis, mas as coisas estão agora bem mais estressantes para o belga que entrou muito forte esta manhã até que na PEC4 reportou falta de potência no motor do carro.

Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) são terceiros a 1m28.9s na frente de Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) a 1m34.4s.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) atrasou-se cedo cum um furo estão a mais de dois minutos da frente, Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), bateram na PEC5 e levaram à interrupção do troço.

No WRC2, Sami Pajari é segundo atrás de Nikolay Gryazin com Heikki Kovalainen a mais de um minuto e com Gus Grensmith a mais de dois.

Na PEC3, numa especial com menos humidade e com menos folhas, a Toyota recuperou uma velocidade mais normal. Ott Yänak consolidou o seu primeiro lugar provisório. Com problemas de travões, Adrien Fourmaux perdia um segundo por quilómetro.

No troço seguinte a PEC4 Thierry Neuville encontrou grandes problemas no seu Hyundai perdendo cerca de 40 segundos.

Na PEC5, vítima de problemas de potência no Hyundai, Thierry Neuville não conseguiu reparar a causa na assistência e perdeu vários minutos. Obrigado a atacar, Andreas Mikkelsen borrou a pintura e bateu forte numa árvore.

A Hyundai está a viver sérios problemas e só Tanak está a fazer o que a equipa e ele próprio, precisam.

