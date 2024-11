WRC, Rali do Japão, PEC1: Adrien Fourmaux começa na frente

Arrancou o Rali do Japão e com ele a decisão dos títulos do Mundial de Ralis de 2024. Tal como tem vindo a suceder, a p+rova arrancou com uma superespecial desenhada dentro do Toyota Stadium com 2.15 Km, que serviu de aperitivo para o rali que começa ‘a sério’ amanhã. Para os portugueses mais logo, com a PEC2, Isegami’s Tunnel 1, 23.67 km às 22:44 e PEC3 Inabu / Shitara 1, 19.38 km, 23:44. Depois durante a noite e manhã de Sexta-feira:

PEC4 Shinshiro 1, 17.41 km, 01:12

PEC5 Isegami’s Tunnel 2, 23.67 km, 04:32

PEC6 Inabu / Shitara 2, 19.38 km, 05:32

PEC7 Shinshiro 2, 17.41 km, 07:00

PEC8 Okazaki SSS 1, 2.54 km, 09:35

PEC9 Okazaki SSS 2, 2.54 km, 09:44

No Toyota Stadium, Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Ford Puma Rally1 Hybrid) foram os mais rápidos, 0.5s na frente de Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid) com Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) em terceiro a 0.8s da frente. Seguiram-se Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid), Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid), Grégoire Munster/Louis Louka (Ford Puma Rally1 Hybrid), Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Hyundai i20 N Rally1 Hybrid), que tiveram problemas com o combustível, e quase não chegou à assistência.

Nikolay Gryazin/Konstantin Aleksandrov (Citroen C3 Rally2) foram os melhores no WRC2, na frente de Sami Pajari/Enni Malkonen (Toyota GR Yaris Rally2).

Presentes na prova estão ainda uns nomes bem interessantes, para seguir durante o evento: Toshi Arai/Sota Inoue (Subaru WRX S4), Didier Auriol/Denis Giraudet (Toyota GR Yaris) Norihiko Katsuta/Yusuke Kimura (Toyota GR Yaris Rally2) Fumio Nutahara /Shungo Azuma (Toyota Gr Yaris Rally2), Hiroki Arai/Shunsuke Matsuo (Skoda Fabia Rally2), Heikki Kovalainen/Sae Kitagawa (Toyota GR Yaris Rally2)

Auriol queixou-se de “falhas de motor em várias ocasiões”, Heikki Kovalainen está “contente por estar de volta à melhor forma e estou ansioso por conduzir este fim de semana”,

Thierry Neuville só quer: “fazer a contagem decrescente dos troços, sem dúvida. Os troços maiores estão a chegar. Os objetivos são claros para a equipa, todos estão motivados e, ao mesmo tempo descontraídos. Apoiar a equipa, mas também pensar no título de pilotos. Uma vez iniciado o rali, é mais fácil gerir o stress e as coisas à volta. Temos de nos manter concentrados e fazer o nosso trabalho”.