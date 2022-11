WRC, Rali do Japão, PE9: Elfyn Evans mantém liderança | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) chegam a meio do rali com 4.7s de avanço para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1), e tendo em conta que continuam a ganhar tempo a Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1), a luta pelo triunfo parece estar cada vez mais reservada a estes dois pilotos, isto num rali já com muitas incidências.

Tanak já dista 27.8s da frente, tem Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) em quarto a 46.1s, depois do japonês ter dado um toque numa barreira.

Quinto posto para Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) que admite já só rodar em ‘velocidade cruzeiro’.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) já recuperou para sexto, roda na frente de

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), mas todos estão muito atrasados devido aos problemas que tiveram anteriormente na prova.

