WRC, Rali do Japão, PE8: Elfyn Evans coloca Thierry Neuville a 5.9s | AutoSport

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) venceram o primeiro troço de hoje do Rali do Japão, bateram Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) por 2.9s e com isso estenderam o seu avanço no rlai para 5.9s. Quem perdeu o contacto com os homens da frente foram Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1), que deram um toque numa barreira, furaram, pararam para mudar a roda e com isso perderam 2m46.0s caindo para o sexto posto da geral agora a 2m51.1s da frente. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) foram quartos e cederam mais 9.2s o que significa que são agora terceiros mas a 23.1s da frente. Pelo que se percebe, a luta vai resumir-se a Elfyn Evans e Thierry Neuville.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) foram terceiros na especial mas na geral são sétimos a quase três minutos da frente, Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) furaram, um furo lento, e perderam mais 17.6s, estão a mais de meia hora da frente, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são quartos a 33.4s, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) quintos, mas a 2m30.7s da frente.

