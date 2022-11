WRC, Rali do Japão, PE2: Carro de Dani Sordo ardeu, Ogier furou e perdeu 2m43.9s | AutoSport

As coisas não estão a correr bem para alguns neste início do Rali do Japão. Dani Sordo/Candido Carrera (Hyundai i20 N Rally1) viram o seu carro pegar fogo. Ele e o navegador estão bem, mas o troço foi interrompido com uma bandeira vermelha.

Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) perderam 2m43.9s na sequência de um furo e agora não têm roda sobressalente para o resto da manhã: “Não tenho a menor ideia do que aconteceu, para ser honesto. Era muito estreito, sem muita aderência na estrada e eu não senti nada. A nossa corrida já terminou”, disse Ogier, pois com esta margem dificilmente luta pela vitória, apesar de ser ainda muito cedo.

Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos, 1.8s na frente de

Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) com Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) a 5.5s. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) ficaram a 9.7s, e Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) a 12.0s. O piloto da ‘casa’, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) cedeu 13.4s, e Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) viram a sua especial interrompida.

Tempos Online – CLIQUE AQUI