WRC, Rali do Japão, PE1: Sébastien Ogier é o primeiro líder | AutoSport

Depois de uma Super Especial com um traçado que faz de algum modo lembrar Sintra, com o percurso, muito sinuoso, inserido no Kuragaike Park junto à cidade da Toyota, Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) são os primeiros líderes do Rali do Japão, depois de baterem Craig Breen/Paul Nagle (Ford Puma Rally1) por 0.1s com Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) em terceiro a 0.2s. Já se esperavam estas margens muito curtas, e para começar, três carros diferentes nos três primeiros lugares.

São cinco as equipas separadas por apenas 0.6s, ainda que os nove Rally1 já estejam separados por 3.1s. Tratou-se apenas e só de um aperitivo, esta noite a partir das 22h02m de Portugal continental as coisas vão começar a ser bastante diferentes com troços muito difíceis, acima dos 20 Km.

Atente-se nas palavras de Kalle Rovanpera: “A sexta-feira será um dia realmente longo com alguns troços difíceis, sinuosos e estreitos. É algo que nunca experimentámos antes, por isso será um desafio novinho em folha…”.

Tempos Online – CLIQUE AQUI