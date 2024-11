WRC Rali do Japão, Ott Tänak: “Se Neuville for inteligente, ninguém tem hipóteses”

O Japão recebe a última jornada do WRC, que pode coroar Thierry Neuville como o novo campeão do mundo de ralis. Atualmente com 225 pontos, tem 25 de vantagem sobre Ott Tanak, seu companheiro de equipa e mais próximo rival. Apesar de matematicamente possível, Tanak sabe que as suas hipóteses são mínimas.

O estónio entender que se Neuville fizer uma prova inteligente e mais cautelosa, conseguirá atingir finalmente o título. Assim, Tanak olha para o título de pilotos com algum interesse, mas parece mais focado no título por equipas:

“Não sei que diferença podemos fazer, mas vamos dar o nosso melhor”, disse Tanak ao Motorsport.com. “Mas com este sistema de pontuação não faz muita diferença. É verdade [que uma desistência pode mudar as coisas], mas acho que depende do quanto Thierry quer isso. Se ele for inteligente no Japão e fizer um bom trabalho, então ninguém tem hipóteses. Mas também temos a responsabilidade pelo campeonato de construtores. Ainda temos um grande trabalho pela frente, por isso não podemos concentrar-nos apenas no título de pilotos, também somos responsáveis pela equipa.”