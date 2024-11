WRC, Rali do Japão: Neuville ou Tanak – Hyundai ou Toyota!

O Mundial de Ralis viaja até à Ásia para a 13ª e última ronda do Campeonato do Mundo de Ralis FIA de 2024. Para a Hyundai, o título de Pilotos é uma certeza, só não sabe com que piloto, e se triunfarem também nos Construtores, conseguem a época mais bem sucedida da equipa até à data, ao coroar potencialmente a Hyundai como Campeã de Pilotos, Copilotos e Fabricantes.

As equipas de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe e Ott Tänak/Martin Järveoja chegarão ao Japão com 25 pontos de diferença, pelo que os títulos estão todos em jogo, embora aos belgas sejam apenas necessários cinco pontos.

A equipa já acumulou o maior número de pontos de sempre numa única época e igualou o maior número de vitórias; portanto existe uma oportunidade para produzir uma época recorde para a Hyundai Motorsport.

“O nosso objetivo é conquistar o título de Pilotos e ajudar a equipa a garantir o título de Construtores. Não temos testes para o Japão, por isso estamos a transferir os dados do Rali da Europa Central”, disse Neuville que tem mantido a liderança na luta pelo título desde a primeira ronda no Rallye Monte Carlo e só precisa de cinco pontos no Japão para solidificar os seus esforços. Os seus companheiros de equipa estónios, Tänak/Järveoja, têm tido uma forte ascensão na segunda metade da época e vêm de uma vitória no Rali da Europa Central: “É um dos ralis de asfalto mais difíceis. É estreito e sinuoso e os troços podem mudar de condições do início ao fim. Temos de terminar o ano em força e não nos podemos dar ao luxo de abrandar. Vamos dar o nosso melhor e rodar em modo de luta.”

A luta pelo Campeonato de Construtores está muito mais renhida. A Hyundai Motorsport tem apenas 15 pontos de vantagem sobre a Toyota, pelo que tudo pode ainda suceder.