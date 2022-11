WRC, Rali do Japão, Julien Moncet: “será difícil descobrir a causa do sucedido” | AutoSport

Dani Sordo e Candido Carrera viram o seu Hyundai i20 N Rally1 ser consumido pelas chamas na segunda especial do Rali do Japão e Julien Moncet, diretor da equipa da Hyundai disse que será até muito difícil perceber o que aconteceu, porque o carro ficou totalmente destruído: “Os rapazes estão bem e isso é o principal. É uma visão que ninguém quer ter – um enorme drama, uma enorme desilusão. De momento, não temos mais informações para além das que vimos nos vídeos. Infelizmente, penso que será difícil descobrir a verdadeira causa do sucedido, porque penso que não restará nada do carro. Parece que a unidade híbrida também ardeu, por isso não sei como vamos conseguir parar o fogo rapidamente. A traseira direita é o lado do escape – é a única coisa em que podemos pensar, mas pode haver muitas razões e talvez tenha sido algo completamente diferente. Tentaremos analisar o que resta e descobrir, mas não tenho a certeza se encontraremos alguma coisa”.