WRC, Rali do Japão: incidente da PE4 poderia ter terminado muito mal | AutoSport

Na sequência de um carro civil ter entrado na PE4 em sentido contrário, com Sami Pajari, concorrente do WRC2 e ‘dar de caras’ com o carro na especial. Num rali com troços tão estreitos e sinuosos, foi uma sorte não ter havido uma colisão frontal e apesar das explicações da organização à FIA esta concluiu que houve procedimentos totalmente inadequados, por parte da Direção de Prova.

Depois de Pajari o evitar, felizmente o carro foi detetado a tempo e o troço interrompido, e após a investigação preliminar, concluiu-se que não existia uma fita a impedir a passagem. Esta estava aparentemente presa e enrolada num poste, não tendo sido determinado porque estava assim, mas a FIA alega que era altamente improvável que a fita tenha sido removida e depois enrolada ao poste por alguém depois de estar presa ao outro lado da estrada, lê-se na comunicação da FIA.

Para além disso, as imagens de vídeo dos carros permitem perceber que o cruzamento estava aberto, sem fita e o carro civil conseguiu entrar sem obstáculos na especial.

Portanto, os organizadores cometeram um grave erro de segurança, devia ali estar alguém ou pelo menos algo que não pudesse ser facilmente movido, como um carro.

A organização não foi penalizada, mas apenas repreendida.