WRC, Rali do Japão: Incêndio, acidentes, furos e Elfyn Evans na frente | AutoSport

Já se esperava um primeiro dia de Rali do Japão bem complicado, já que o percurso é na maioria dos casos, estreito e extremamente sinuoso, mas os acontecimentos foram bem mais dramáticos do que se esperava devido ao incêndio que consumiu por completo o Hyundai i20 N Rally1 de Dani Sordo/Candido Carrera. De resto, dos seis troços previstos, um foi cancelado devido a um rail danificado e outro reduzido na sua extensão.

Logo no primeiro troço do dia Dani Sordo teve um princípio de incêndio no carro, Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) chegaram pouco depois e ajudaram com os seus extintores, mas pouco conseguiram fazer para a ajudar a dupla espanhola já que em determinado ponto as chamas tornaram-se grandes demais face aos extintores existentes.

O espanhol revelou que durante a especial cheirava a gasolina até que o fogo deflagrou.

Certamente, uma fuga, o carro ficou totalmente incinerado.

Nessa mesma especial, Sebastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) furaram uma das rodas do carro e perderam quase três minutos, acabando ali as esperanças de vencer a prova: “Não sei o que aconteceu, não vi nada, não senti nada”.



Algum tempo depois foi a vez de Craig Breen/James Fulton (Ford Puma Rally1) baterem, mais um acidente para o irlandês. Era quinto da geral.

Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) lideram a prova com 3.0s de avanço para Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) com Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota GR Yaris Rally1) a 5.1s. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) são quartos e já estão a 13.9s depois duma falha no sistema híbrido, Takamoto Katsuta/Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) são quintos a 20.6s, enquanto Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1) perderam mais de dois minutos, completamente à ‘nora’ com as notas que tiraram e com um disco de travão partido.

No WRC2, a luta a três pelo título ‘inclinou-se’ para Emil Lindholm (Skoda), já que Kajetan Kajetanowicz (Skoda) bateu na PE2 e abandonou, o que deixa o finlandês bem mais À vontade, mas ainda tem que assegurar o resultado, porque senão é Andreas Mikkelsen o campeão…sentado no sofá de sua casa.

