WRC, Rali do Japão: horários | AutoSport

O Rali do Japão de 2023 será apenas a segunda edição do evento desde 2010, o que o torna um desafio relativamente novo para as equipas e concorrentes. A base do rali situa-se em Nagoya, uma cidade localizada no sul da ilha principal do Japão. A superfície de alcatrão inconsistente encontrada nos troços do evento é frequentemente escorregadia, agravada pelas folhas caídas nas secções florestais. Esta combinação pode causar um terreno imprevisível numa variedade de troços.

Os túneis estreitos, sobretudo no SS2/5 Isegami’s Tunnel, são uma caraterística única do Rali do Japão que exige precisão e ritmo dos pilotos.



O evento começa com a super-especial de 2,10 km no interior do Estádio Toyota. A nova prova de abertura assemelha-se à primeira etapa do Rali da Acrópole – uma das favoritas dos fãs, que garantidamente atrairá multidões de fãs japoneses do WRC.

Para dar a mais espectadores a oportunidade de ver os carros em ação, a prova será disputada na sexta-feira e no sábado à noite. O rali foi alargado em três etapas, passando de 19 em 2022 para 22 este ano. A distância total foi também aumentada em 30 km.

Quinta-feira 16. 11.

Shakedown (Kuragaike Park) 2,75 Km 00:01

PEC1 Toyota Stadium SSS 1 2.10 km 10:05

PEC2 Isegami’s Tunnel 1 23.60 km 22:04

PEC3 Inabu Dam 1 19.38 km 23:04

Sexta-feira 17. 11.

PEC4 Shitara Town 1 22.53 km 00:02

PEC5 Isegami’s Tunnel 2 23.60 km 04:36

PEC6 Inabu Dam 2 19.38 km 05:36

PEC7 Shitara Town 2 22.53 km [06:34

PEC8 Toyota Stadium SSS 2 2.10 km 10:35

PEC9 Nukata Forest 1 20.32 km 23:04

PEC10 Lake Mikawako 1 14.78 km 00:05

Sábado 18. 11.

PEC11 Okazaki City SSS 1 3.18 km 02:15

PEC12 Okazaki City SSS 2 3.18 km 02:26

PEC13 Nukata Forest 2 20.32 km 04:04

PEC14 Lake Mikawako 2 14.78 km 05:05

PEC15 Shinshiro City 6.70 km 06:11

PEC16 Toyota Stadium SSS 3 2.10 km 10:35

PEC17 Asahi Kougen 1 7.52 km 22:05

PEC18 Ena City 1 22.92 km 23:03

Domingo 19. 11.

PEC19 Nenoue Kougen 1 11.60 km 23:56

PEC20 Ena City 2 02:04

PEC21 Nenoue Kougen 2 02:57

PEC22 Asahi Kougen 2[Power Stage]7.52 km 05:15

NOTA: hora Portugal Continental e Madeira