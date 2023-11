WRC, Rali do Japão: Grande prova de Hiroki Arai, um Peugeot 208 Rally4 no top 10 | AutoSport

Hiroki Arai/Hiroki Tachikui, com um Peugeot 208 Rally4 ficou no top 10 do Rali do Japão, um feito absolutamente notável de um piloto que já venceu uma prova do Campeonato de Portugal de Ralis, Mortágua, em 2018, ficando logo a seguir no 5º posto do WRC2 no Rali de Portugal.

Hiroki Arai e Hiroki Tachikui venceram todos os troços do rali sem exceção, na sua classe, a RC4, fizeram um top 10 na difícil PE2, a ‘tal’ onde ficaram vários Rally1 fora de estrada, fizeram imensos troços entre o 11º e o 13º lugar, e terminaram com mais de dois minutos e avanço para um Skoda Fabia rally2 evo de um japonês. Notável. Recorde-se que Hiroki Arai andou com Takamoto Katsuta, há uns anos, num shootout’ para ver quem ficava com o lugar na Toyota. ‘Ganhou’ Takamoto Katsuta, Arai, desde aí foi correndo no Japão, com vários carros diferentes, Ford, Subaru, este ano mudou-se a tempo inteiro para o Peugeot 208 Rally4 e fez este brilharete na prova do seu país.