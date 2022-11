WRC, Rali do Japão: FIA investiga carro ‘civil’ em contramão num troço | AutoSport

A FIA está a investigar uma séria quebra de segurança quando um carro civil entrou na quarta especial do Rali do Japão, em sentido contrário ao do troço, com Sami Pajari a admitir ter tido a sorte de evitar um acidente grave. Por sorte, o troço tinha sido interrompido devido ao acidente de Craig Breen/James Fulton, foi mostrada uma bandeira vermelha, os restantes carros passaram em ligação mas apanhar um carro em sentido contrário é algo muito grave. Logicamente, algo falhou e a investigação irá esclarecê-lo.