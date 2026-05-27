WRC, Rali do Japão: Estradas limpas e maior aderência contrastam com incerteza climática

Por José Luís Abreu

A quinta edição do Rali do Japão em asfalto apresenta uma importante reconfiguração tática para as equipas do Campeonato do Mundo de Ralis. A prova nipónica foi antecipada no calendário, transitando do habitual frio de novembro para o final da primavera e início do verão. Esta alteração sazonal promete estradas mais limpas e maior aderência, mas expõe o pelotão à instabilidade meteorológica decorrente da proximidade da estação das chuvas na região.

A transição do outono para a primavera elimina um dos maiores desafios das edições anteriores: a acumulação de folhas caídas nas classificativas, que tornava o piso extremamente escorregadio. Contudo, a nova data introduz uma dose significativa de imprevisibilidade quanto às condições do terreno, dividindo as opiniões no parque de assistência.

Thierry Neuville reconheceu a existência de “alguma incerteza com o tempo” e revelou ter procurado aconselhamento interno na equipa da Hyundai: “Perguntei ao Taka [Takamoto Katsuta] o que pensava sobre o tempo nesta altura do ano e ele disse-nos que, normalmente, junho é a época das chuvas. Estamos mesmo antes disso. Se não chegar muito cedo, poderemos estar bem, mas se a chuva vier, pode ser bastante forte, como acontece a maior parte das vezes nas zonas altas”, explicou Neuville.

Pilotos divididos entre condições favoráveis e novos perigos

O herói local, Takamoto Katsuta, confirmou que o pelotão enfrentará um cenário consideravelmente mais quente do que no passado, se bem que sob o espetro de um adiantamento da monção: “O tempo vai estar muito mais quente do que no outono. Costumávamos correr em novembro, por isso estava bastante frio, mas agora temos um clima quente e, ao mesmo tempo, não haverá muitas folhas na estrada. Espero melhores condições de aderência, mas há também uma grande probabilidade de apanharmos o início da época das chuvas”, apontou o piloto da Toyota.

Uma perspetiva mais otimista é partilhada por Sébastien Ogier, que antevê uma prova com “condições um pouco mais diretas e simples”, justificando que a ausência de folhas e de superfícies esverdeadas e húmidas tornará o asfalto mais previsível.

Por outro lado, o piloto da M-Sport Ford, Adrien Fourmaux, alertou para novos perigos decorrentes do crescimento da vegetação nesta época do ano: “O rali vai parecer muito diferente. Estará mais quente e penso que poderá haver mais musgo devido à humidade. Poderá não ser tão linear; poderá haver mais pontos cegos por causa de todo o crescimento da vegetação”, advertiu o francês.