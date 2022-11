WRC, Rali do Japão, Dani Sordo: “Cheirava a gasolina no carro” | AutoSport

Dani Sordo e Candido Carrera viram o seu Hyundai i20 N Rally1 ser totalmente consumido pelas chamas. Tudo sucedeu na PE2, a dupla espanhola teve tempo de sair do carro antes que as chamas crescessem muito, ainda tentaram apagar o princípio de incêndio com os seus extintores e os de Gus Greensmith/Jonas Andersson (Ford Puma Rally1), mas a partir de determinado momento foi impossível travar as chamas: “Cheirava a gasolina no carro”, começou por dizer Sordo quando chegou ao parque de assistências. “Era muito difícil respirar. Os meus olhos estavam a lacrimejar. Por volta do 16º quilómetro, houve de repente chamas no cockpit. Parámos imediatamente e tentámos parar o incêndio. Deve ter havido uma fuga algures, porque (o incêndio) continuou apesar de diminuirmos inicialmente o foco. Foi um pouco assustador e muito triste ver o nosso carro a arder daquela maneira. Tivemos de esperar uma hora e dez minutos antes da chegada dos bombeiros, mas já era demasiado tarde”, disse o espanhol.

FOTOS RedBull Content Pool/Janus Ree